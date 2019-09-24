"الغرف التجارية" تقرر تطوير وإنشاء أسواق جديدة للحفاظ على استقرار الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي رئيس الاتحاد، تطوير أسواق حالية وإنشاء أخرى جديدة بالمحافظات من خلال الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، ومساندة الحكومة في إنشاء البورصة السلعية لزيادة معروض السلع من أجل الحفاظ على استقرار السوق.

جاء ذلك في ثاني اجتماع له في تشكيله الجديد، أمس الاثنين، لمناقشة أهم الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبحث أهم مطالب منتسبي الاتحاد في مختلف القطاعات.

وقال الاتحاد في بيان له، إن مجلس إدارته شدد على الاهتمام بتطوير الأسواق التي تمتلكها بعض الغرف كخطوة أولى، ثم التخطيط فيما بعد بأن تمتلك كافة الغرف أسواقًا تجارية تشرف عليها، بجانب مساندتها للأسواق التي تمتلكها كل محافظة، مما يؤدي إلى تنوع وزيادة معروض السلع الذي يحافظ على ثبات الأسعار، واستقرار السوق.

وأضاف أن مجلس الإدارة شكل رسميًا عددًا من اللجان من أعضائه، وتخصصت كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدي خدمات على مستوى الجمهورية.

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وأكد إبراهيم العربي، حرص مجلس إدارة الاتحاد على دراسة كافة الملفات الاقتصادية، ودعم تأسيس البورصة السلعية، وتطوير الأسواق بالتعاون مع الحكومة.

وقال العربي إن نجاح الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في تنظيم معارض "أهلًا مدارس" يؤكد زيادة الدور المجتمعي لمنتسبي الغرف التجارية يومًا بعد الآخر.

وقرر أعضاء اللجان التي تم تشكيلها بدء العمل فورًا في دراسة الملفات المكلفة بها كل لجنة على أن ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعاته القادمة.

وأشار عدد من أعضاء الاتحاد إلى أن تشكيل لجان وإسناد ملفات بعينها لكل لجنة يؤكد حرص مجلس إدارة الاتحاد على التنمية والتطوير ومساندة اقتصاد البلد، على اعتبار أن منتسبي الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة للاقتصاد القومي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب البيان.