الكرملين: اجتماع بوتين ومادورو الأربعاء وسط ضغوط تطالب باستقالة الرئيس الفنزويلي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجتمع غدا الاربعاء مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط الضغوط المتزايدة التي تطالب الاخير بالإستقالة.

ويأتي إعلان الكرملين بعد أن تبنت منظمة الدول الأمريكية، التي تضم جميع دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وبينها فنزويلا، قرارا أمس الاثنين، يدين حكومة مادورو، بوصفها "نظاما غير شرعي".

وسعى القرار إلى تحديد شركاء مادورو الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وبعد وقت قصير من إصدار القرار، غرد مادورو على موقع "تويتر" أمس الاثنين، أنه سيتوجه إلى روسيا في زيارة رسمية "للبحث عن سبل جديدة لتكثيف التعاون".

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وتأكيدا للاجتماع، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الزعيمين يعتزمان مناقشة مسألة "التدخل الأجنبي المباشر في شؤون منطقة (أمريكا الجنوبية)"، وذلك بحسب التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وتعاني فنزويلا، التي تعتمد على النفط، من تراجع حاد في المواد الغذائية والأدوية، وقد أوشك اقتصاد البلاد على الانهيار، وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاجات جماهيرية واسعة ضد مادورو، ودفع زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في وقت سابق العام الجاري.

وأدانت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاخرى مادورو، ودعمت منافسه السياسي جوايدو.

وقد أعربت روسيا، وهي أحد الداعمين الرئيسيين لمادورو، في وقت سابق الشهر الجاري عن تأييدها لجهوده ضد "محاولات الولايات المتحدة التي تهدف إلى تغيير الحكومة الشرعية المنتخبة" في فنزويلا.