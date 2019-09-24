محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
حمل نايجل فاراج، زعيم "حزب بريكست" البريطاني، مستشارا مثيرا للجدل لرئيس الوزراء بوريس جونسون المسؤولية عن "أسوأ قرار سياسي على الإطلاق"، وذلك بعدما قضت أعلى محكمة في بريطانيا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان.
وغرد فاراج، على موقع "تويتر": "إلغاء خطاب الملكة وتعليق (عمل البرلمان) هو أسوأ قرار سياسي على الإطلاق".
وأضاف السياسي المعارض للاتحاد الأوروبي :"يجب أن يرحل دومينيك كامينجز".
وتزايدت الانتقادات من داخل حزب جونسون، المحافظين، ومن خارجه، خلال الأسابيع الماضية بعد تعيين جونسون لكامينجز، المدير السابق لحملة للمطالبة بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستشارا بارزا لحكومته.
كانت هذه تفاصيل خبر فاراج يحمّل مستشارا لجونسون المسؤولية عن "أسوأ قرار سياسي على الإطلاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.