فاراج يحمّل مستشارا لجونسون المسؤولية عن "أسوأ قرار سياسي على الإطلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

حمل نايجل فاراج، زعيم "حزب بريكست" البريطاني، مستشارا مثيرا للجدل لرئيس الوزراء بوريس جونسون المسؤولية عن "أسوأ قرار سياسي على الإطلاق"، وذلك بعدما قضت أعلى محكمة في بريطانيا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان.

وغرد فاراج، على موقع "تويتر": "إلغاء خطاب الملكة وتعليق (عمل البرلمان) هو أسوأ قرار سياسي على الإطلاق".

وأضاف السياسي المعارض للاتحاد الأوروبي :"يجب أن يرحل دومينيك كامينجز".

وتزايدت الانتقادات من داخل حزب جونسون، المحافظين، ومن خارجه، خلال الأسابيع الماضية بعد تعيين جونسون لكامينجز، المدير السابق لحملة للمطالبة بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مستشارا بارزا لحكومته.