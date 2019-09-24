عصام سعد يفتتح "التطوير التقني" بمحكمة الفيوم الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى: افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها. ويأتي التطوير ضمن خطة وزارة العدل لميكنة العمل بفروعها وكافة المحاكم بالمحافظات. جاء الافتتاح بحضور اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم والمستشار وليد حامد، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية. شمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، و6 جزئية تابعة لها هي:" بندر الفيوم ومركز الفيوم وأبشواي وطامية وسنورس وإطسا"، ومأمورية استئناف الفيوم.

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