شاهد.. "عرب 48" كلمة السر في انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أسفرت انتخابات الكنيست الـ22 في إسرائيل عن فوز القائمة المشتركة التي تمثل القوة العربية في إسرائيل بـ13 مقعدًا داخل الكنيست الإسرائيلي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة تصويت القطاع العربي في الانتخابات.

توحيد القائمة المشتركة أثر على القطاع العربي:

مثلت القائمة المشتركة التي أعيد توحيدها أخيرًا والمكونة من أربعة أحزاب ذات أغلبية عربية، عاملًا مهمًا لزيادة نسبة تصويت عرب 48.

فيما أدت محاولات قمع التصويت والتحذيرات من تدفق العرب إلى مراكز الاقتراع لنتائج عكسية وأثرت إلى زيادة مشاركة الناخبين، وفقًا لمجلة "تايم أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

قال دكتور ثابت أبو راس، المدير التنفيذي المشارك لمبادرات صندوق إبراهيم، وهي منظمة مجتمع مدني، لصحيفة "جلوبس" الاقتصادية إنه يعتقد أن تحذيرات نتنياهو بشأن نسبة الإقبال المرتفعة للناخبين العرب على

التصويت، في محاولة منه لتحفيز قاعدة ناخبيه، ارتدت عليه بنتائج عكسية.

أما حديث نتنياهو اللاذع، وتعهد رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس بسن قانون أساس يضمن المساواة حفزا الناخبين العرب على الخروج للتصويت في محاولة للإطاحة ببيبي.

قال عايد كيال، مدير الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة إن نسبة التصويت في البلدات العربية، تخطت نسبة 60%.

أضاف: "بدون شك، نسبة التصويت في الوسط العربي كانت أكبر من التوقعات"، وأضاف أن تصريحات نتنياهو حفزت الإسرائيليين العرب على التصويت بأعداد كبيرة.

مزاعم نتنياهو الزائفة:

أطلق نتنياهو مرارًا مزاعم بوجود تزوير واسع النطاق للأصوات، وادعى أن الانتخابات سوف تُسرق منه بسبب عدم

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محاربة تزوير الأصوات في البلدات العربية.

لكن الأدلة التي قدمها نتنياهو لإثبات وجود عملية تزوير كهذه كانت محدودة في أحسن الأحوال، حيث قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها لم تثبت وجود حالات تزوير كبيرة.

تحسن ملحوظ للقوة:

ذكرت صحيفة "ها آرتس" الإسرائيلية، أنه خرج حوالي 60% من الناخبين العرب إلى صناديق الاقتراع، وهناك تحسن كبير في أداء الأحزاب العربية مقارنة بالنتائج التي حققوها في شهر أبريل عندما انشقت القائمة إلى فصيلين متنافسين فاز كل منهما بـ10 مقاعد.

صرح رئيس القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست أيمن عودة أنه "بإمكان عرب 48 إسقاط نتنياهو إذا صوّت 65% منهم".

العرب يحددون مصير إسرائيل:

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن معركة الناخبين العرب ستحدد هوية رئيس الوزراء المقبل، وأن أحد المقاييس التي سيكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين هي إقبال العرب على التصويت في الانتخابات.

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