الجامعة العربية ترحب بإعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

رحبت جامعة الدول العربية ،بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة ،أمس عن اتفاق كل من الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية على تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها فى جنيف استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254.



وقالت الجامعة العربية - في بيان وزعته اليوم - إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن

يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 2012.



وأضاف البيان أن المجلس الوزاري للجامعة العربية

أكد - خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري - في القرار الخاص بتطورات الوضع فى سوريا على دعم جهود جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية فى سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة فى أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية فى الإسهام فى الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التى تجرى برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار فى سوريا.