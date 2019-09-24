وزير الخارجية السوري يلقي بيان بلاده أمام الأمم المتحدة السبت المقبل

تشارك سوريا في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
بيان سوريا أمام الجمعية العامة يوم السبت المقبل والذي سيتضمن موقف سوريا من مختلف القضايا والتطورات المتعلقة بالوضع في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء أن المعلم سيلقي
كما سيجري وزير الخارجية السوري - على هامش أعمال الجمعية العامة - عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية، وسيعقد اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشارك في عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطار أعمال الجمعية العامة.
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