السعودية: هجوم إيران على أرامكو يهدد السلم والأمن الدوليين

أكد مجلس الوزراء السعودي أن الهجوم التخريبي على منشأتي أرامكو بالأسلحة الإيرانية يعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

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أوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعودة الإمدادات

البترولية من المملكة لما كانت عليه، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة أرامكو السعودية لتجاوز آثار العمل التخريبي السافر على منشأتي النفط في بقيق وخريص.

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استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية

التخريبية الإيرانية، وأن الهجوم التخريبي الذي استهدف منشأتي النفط في بقيق وخريص، وتم استخدام أسلحة إيرانية فيه، يعد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وعدوانًا غير مبرر على إمدادات الطاقة للأسواق العالمية أدانه وبشدة المجتمع الدولي.

كما أكد المجلس، أن قرار المملكة الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية، يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين.