الداخلية العراقية: اعتقال اثنين من عناصر داعش في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال اثنين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل.
قال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء "إن قوةمشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوي ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوي العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتعاون مع المواطنين، تم القبض على اثنين من عناصر عصابات (داعش) كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
أضاف "أنه ثبت ذلك من خلال وثائق تؤكد انتمائهما ومناصبهما"، موضحًا أن اعتقالهما تم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل
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