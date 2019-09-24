لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا . غربي سوريا .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر سوري لم تسمه القول إن "سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة (جنديرس) التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب؛ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين" تسمه القول إن "سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة (جنديرس) التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب؛ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 17 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة شمال غربي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.