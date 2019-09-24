مقتل وإصابة 17 شخصًا جراء انفجار سيارة مفخخة شمال غربي سوريا

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمالغربي سوريا .
تسمه القول إن "سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة (جنديرس) التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب؛ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين"
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر سوري لم
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