كيف سخر دونالد ترامب من الناشطة البيئية جريتا تونبرج

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطاب الناشطة البيئية جريتا تونبرج التي ألقت خطابًا مؤثرًا الإثنين أمام الأمم المتحدة وكتب في تغريدة أنها "تبدو شابة سعيدة جدًا"، ما أثار موجة استهجان واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ألقت الشابة السويدية (16 عامًا) التي أصبحت رمزًا لتحرك الشباب لمكافحة التغير المناخي، الإثنين خطابًا أمام قادة العالم الذين عقدوا قمة حول المناخ سائلة إيّاهم وصوتها يرتجف فيما حاولت حبس دموعها "كيف تتجرأون".

وقالت "يجب أن أكون في المدرسة في الجانب الآخر من المحيط". وتابعت "كيف تتجرأون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة". وتابعت "تنهار أنظمة بيئية بأكملها .. وكل ما يهمكم هو المال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؟ كيف تتجرأون؟.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة ساخرًا "تبدو شابة سعيدة جدًا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم. من الرائع جدًا مشاهدتها!".

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ونشر الرئيس الأمريكي المعروف باستخفافه بقضايا المناخ

والذي سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ، تغريدته فوق لقطة من خطاب جريتا تونبرج أمام الأمم المتحدة.

وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي استهجانًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت 16 ألف رد في خلال ثلاث ساعات، معظمها كانت تهاجم ترامب.

كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "دونالد ترامب يهاجم شابة بريئة، هذا أمر مقزز تمامًا" لكن آخرين اتهموا الشابة السويدية بأنها تعرضت "لغسل دماغ.

تواجد ترامب وتونبرج لفترة وجيزة في نفس القاعة عند وصولهما إلى القمة وأظهر شريط فيديو تونبرج تنظر بغضب إلى الرئيس الأمريكي حين مر برفقة مساعديه.