مقتل 6 من عناصر "الإخوان" الإرهابية بالجيزة

أفادت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان لها، إن "الإرهابيين كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة".
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وأضاف البيان: "داهمت قوات الأمن وكراً لعناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، إلا أن العناصر بادرت بإطلاق النار تجاه القوات فور استشعارهم بوجودهم، وردت القوات على مصادر النيران، مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الإخوان الإرهابية".
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الأربعاء الماضي، مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15مايو.
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