ترامب: السيسي زعيم حقيقي

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف السيسي بأنه زعيم حقيقي، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "رائعة".

وأثنى ترامب على السيسي بقوله، إن الرئيس المصري نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة.

وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "عندما وصل الرئيس السيسي إلى سدة السلطة، كانت البلاد في حالة من الفوضى، والآن ليس هناك فوضى".

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وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس الأميركي شدد على حرص الإدارة الأميركية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

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وأوضح أن الرئيس المصري "أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين"، مشيراً إلى "أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة".