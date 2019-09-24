سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء بوسط بغداد

قالت السلطات الأمنية العراقية إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الاثنين، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
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وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة.
وسقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في المنطقة نفسها في مايو قرب السفارة الأميركية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضاً.
ويستضيف العراق قوات أميركية ويوجد به أيضاً فصائل مسلحة موالية لإيران.
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