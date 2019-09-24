كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: ناقلة النفط البريطانية ستينا أمبيرو تغادر الميناء الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضية ناقلة النفط ستينا أمبيرو، التي تحمل علم المملكة المتحدة والتي احتجزتها السلطات الإيرانية في 19 يوليو بسبب انتهاكها المزعوم للقواعد البحرية، وقد كثف الصراع الدبلوماسي بين طهران ولندن، ودفع بريطانيا إلى نشر قوة بحرية في المنطقة لمرافقة سفنها التجارية عبر مضيق هرمز.

تغادر ناقلة النفط البريطانية ستينا أمبيرو ميناء بندر عباس الإيراني، حيث تم احتجازها لأكثر من شهرين وسط الخلاف الدبلوماسي بين إيران والمملكة المتحدة، كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن بيانات من خدمة تتبع ناقلات النفط.

ووفقًا لخدمة تتبع ناقلات النفط TankerTrackers، يبدو أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن ناقلة النفط البريطانية ستينا أمبيرو لم تعد راسية في الميناء.

ولم تؤكد السلطات الإيرانية بعد صحة التقارير. ومع ذلك، قال السفير الإيراني في المملكة المتحدة حميد بايدي نجاد، إن ستينا أمبيرو كانت "حرة في المغادرة"، بعد أن أكملت العملية القضائية والقانونية اللازمة لإطلاق سراحها.

وكان قد قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك السفينة "ستينا امبيرو" الناقلة التي ترفع العلم البريطاني والتي احتجزتها طهران في 19 يوليو يوم الاحد 22 سبتمبر، إنه أبلغ بأنه قد يتم الافراج عن السفينة في غضون ساعات قليلة.

تم احتجاز السفينة "ستينا امبيرو" من قبل الحرس الثوري الإيراني في ممر مضيق هرمز المائي بسبب انتهاكات بحرية مزعومة، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة أراضي جبل طارق. وتم إطلاق تلك السفينة في أغسطس.

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وقال "إريك هانيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك"، لهيئة الإذاعة السويدية SVT: "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح أنه يبدو أنها ستطلق سراح السفينة "سيتنا امبيرو" في غضون ساعات قليلة. لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بالإفراج عن السفينة قد اتخذ ".

وأضاف: "نأمل أن نكون قادرين على الخروج في غضون ساعات قليلة، لكننا لا نريد توقع الأحداث، ونريد أن نرى أن السفينة تبحر من المياه الإقليمية الإيرانية. ”

وأطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 23، في 4 سبتمبر.

وقال وزير الخارجية السويدي "مارجوت والستروم" في ذلك الوقت أن السويد كانت على اتصال يومي بإيران على مستوى سياسي عالٍ منذ أن تم الاستيلاء على السفينة.

وأطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 23، في 4 سبتمبر.