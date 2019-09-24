كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يضغط على إيران في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المتوقع أن يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه في الضغط على إيران اليوم الثلاثاء في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جعلته أكثر دراماتيكية بسبب الهجمات على منشآت النفط السعودية التي هزت الشرق الأوسط وأثارت مخاوف بشأن حرب أوسع.

سيكون هذا ثالث ظهور لترامب قبل أن يجتمع قادة العالم في قاعة الأمم المتحدة الرخامية في نيويورك، وهناك مجموعة من التحديات العالمية على جدول أعماله، من كوريا الشمالية إلى الصين وفنزويلا.

ومع تطلع الرئيس لتحسين وضعه بين الأميركيين وهو يتطلع إلى معركة صعبة لإعادة الانتخاب العام المقبل، يهدف ترامب إلى تقديم رسالة مطمئنة لتهدئة مخاوف الناخبين من ميله نحو الخطابة الملتهبة.

وتم إلقاء اللوم على طهران على نطاق واسع في الهجمات التي وقعت في المملكة العربية السعودية قبل 10 أيام.

وخلال الأسبوع الماضي، شدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران وأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في استعراض لدعم الحلفاء الرئيسيين في المنطقة المتوترة.

وقد أبدى ضبط النفس في استخدام القوة العسكرية ضد إيران بسبب الهجمات السعودية، ومقاومة الضغط من الصقور المحافظين الذين يعتقدون أنه يجب معاقبة إيران.

وحصل ترامب على بعض الدعم المهم في الأمم المتحدة يوم الاثنين عندما ألقت بريطانيا وألمانيا وفرنسا باللوم على إيران في الهجمات السعودية وحثت طهران على الموافقة على إجراء محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان: "من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، ولا يوجد أي تفسير معقول آخر. نحن نؤيد التحقيقات الجارية لإثبات مزيد من التفاصيل."

سيكون كل من ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني على مقربة هذا الأسبوع بحضور كلاهما أحداث الأمم المتحدة.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول اجتماع ترامب روحاني ولكن لم تظهر أي شركة بعد. وقال المرشد الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي" أن إيران لن تعقد مثل هذه المحادثات الفردية، ولكنها قد تشارك في مناقشات متعددة الأطراف إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

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وقال روحاني: "رسالتنا إلى العالم في اجتماع الأمم المتحدة هي السلام والاستقرار ونريد أن نقول للعالم أن الوضع في الخليج الفارسي شديد الحساسية".

ويكافح الزعماء الأوروبيون لنزع فتيل المواجهة التي تختمر بين طهران وواشنطن منذ انسحب ترامب فجأة من الاتفاق النووي الإيراني، الذي أكد لإيران الوصول إلى التجارة العالمية في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين عن صفقة جديدة لإيران من شأنها كبح الأنشطة النووية الإيرانية وكذلك برامج الصواريخ البالستية.

وأخبر جونسون شبكة إن بي سي نيوز: "أن ترامب هو "الشخص الوحيد" الذي يمكنه التوسط في الاتفاقية".

وجاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأمم المتحدة، ويتطلع لإحياء جهود الوساطة للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأها في قمة مجموعة السبع التي استضافها في بياريتز بفرنسا الشهر الماضي.

وفي حين رحب ترامب بمحاولة جونسون للتوصل إلى صفقة جديدة مع إيران، فقد رفض جهود ماكرون للوساطة تمشيًا مع اعتقاده بأنه لا يحتاج إلى وقوف أي شخص بينه وبين إيران، حيث قال ترامب للصحفيين يوم الاثنين "لسنا بحاجة إلى وسيط، إن ماكرون صديقٌ لي، لكننا لا نبحث عن أي وسطاء".

وفي حين أن ترامب استخدم عناوينه السابقة لدق ناقوس الخطر ضد تهديدات كوريا الشمالية وإيران، فقد توقف عن القيام بعمل عسكري في معظم الحالات.

ولقد كان متسامحًا مع اختبارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للصواريخ قصيرة المدى، لكنه قال يوم الاثنين أن القمة الثالثة مع كيم قد تعتمد على نوع الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه قبل عقد مثل هذه القمة - وهو تغيير مهم عن نظيره".

وأضاف: "أريد أن أعرف ما الذي سيخرج منه".

