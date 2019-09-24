كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب باكستان بقوة 6.1 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.1 درجة شمال شرق باكستان، اليوم الثلاثاء، وشعر بالهزات في إسلام أباد، وفقا لصحيفة "باكستان اليوم".

وحسب تقرير الصحيفة، كان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 4:01 مساء. حسب التوقيت المحلي، على بعد حوالي 12 كم شمال شرق جيلوم، وهي مدينة في شمال مقاطعة البنجاب، أو 88 كم جنوب شرق روالبندي.

ولا توجد تفاصيل حول الأضرار أو الإصابات المتاحة. وتفيد التقارير، أن نيودلهي تعرضت أيضًا للموجات الزلزالية.

جدير بالذكر، أن زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب أجزاء مختلفة من باكستان يوم الخميس 12 سبتمبر، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية، وفقًا لوكالة أنبء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة (سما تى فى) الباكستانية، أن السكان فى العاصمة إسلام آباد ومدن روالبندى وشيترال وشنجلا وبيشاور وسوات وملكاند وإقليم هزارة شعروا بالزلزال.

وأوضح المركز الوطنى لمراقبة الزلازل أن مركز الزلزال كان بمنطقة "هندو كوش" بأفغانستان ووقع على عمق 251 كيلومترا.

وقد ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، يوم الاثنين 9 سبتمبر، علاوة على إقليم كشمير، على الحدود مع الهند.

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وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 12 كيلومترا تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أنه أثار الهلع بين السكان.

فيما لم تتوافر تقارير عن حدوث خسائر مادية أو بشرية نتيجة لهذا الزلزال.

كما ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت هيئة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق 160 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة بين باكستان وطاجيكستان.

وشعر بالزلزال سكان مناطق وادي سوات ومعظم الأجزاء الشمالية من باكستان، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية تعرضهم لهزة ارتدادية مدمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، الخميس 8 أغسطس، ضرب الأجزاء الشمالية من باكستان بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 226 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش، وشعر بهزته سكان إقليم خيبر بختونخواه والعاصمة إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.