كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام الناتو ينضم إلى قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الأمين العام لحلف الناتو "جينس ستولتنبرغ" إلى زعماء العالم في نيويورك لحضور الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA).

وسيشارك الأمين العام اليوم الثلاثاء، في افتتاح المناقشة العامة للأمم المتحدة. ويعزز حلف الناتو والأمم المتحدة بعضهما البعض، باعتبارهما منظمات ملتزمة بمعالجة التحديات الأمنية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وخلال العقد الماضي، كثفت المنظمتان التعاون، وعملت عن كثب لدعم أفغانستان والعراق.

وساهم حلف الناتو أيضًا في تطوير معايير الأمم المتحدة للتخلص من الأسلحة المتفجرة المرتجلة، والتي لا تزال واحدة من أكبر التهديدات لقوات حفظ السلام.

وعلى هامش الجمعية، التقى الأمين العام بالممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية، السفير "خليل زاد" ناقشوا الوضع الأمني في أفغانستان ودعم الناتو لمحادثات السلام.

ورحب الأمين العام بالإحاطة الدورية التي قدمها السفير خليل زاد إلى مجلس شمال الأطلسي.

وأكد أن تركيز حلف الناتو لم يتغير لجعل قوات الأمن الأفغانية أقوى، حتى تتمكن من محاربة الإرهاب الدولي وتهيئة الظروف لسلام دائم.