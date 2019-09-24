كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: تركيا قد تشتري طائرات مقاتلة Su-57 الروسية بشروط مناسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا، إنها تعتقد أن تركيا قد تكون مهتمة بشراء طائرات مقاتلة من طراز Su-35 و Su-57 بعد أن طردتها الولايات المتحدة من برنامج F-35.

صرح مصطفى سينتوب، رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، إن تركيا قد تشتري مقاتلات روسية من طراز Su-57 بشروط مناسبة.

وقال "سينتوب"، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "لماذا لا؟ بالطبع، كل دولة لديها حاجة إلى صناعة الدفاع، إذا لزم الأمر، يمكن لتركيا استخدامها في صناعة الدفاع. هذا، تذكر، وحدث مع S-400، واشترينا منظومة صواريخ الدفاع الجوي S-400]".

وأضاف: "لا يمكن لتركيا شراء بعض الأسلحة للدفاع عنها إلا بشروط ملائمة، ويمكن شراؤها من روسيا أو من بعض الدول الأخرى".

خلال زيارته لمعرض MAKS-2019 الدولي للطيران والفضاء في جوكوفسكي خارج موسكو الشهر الماضي، شاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحركات الجوية التي تؤديها الطائرات الروسية Su-35 و Su-57 و MiG-35. ثم أخبر "أردوغان" وسائل الإعلام، أن طائرات Su-35 أو Su-57 يمكن أن تحل محل طائرة لوكهيد F-35 بعد أن تم حظر تسليمها من قبل واشنطن عقب قرار تركيا شراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400.

وفي سياق منفصل، أفصح إسماعيل دمير رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، يوم الجمعة 20 سبتمبر، عن موعد تركيب وتشغيل أنظمة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي "إس-400"، التي تم تسليمها إلى تركيا.

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وقال دمير، "ستنتهي عمليات تسليم "S-400" قريبا بالمعنى التقني، وسيتم تثبيت الأنظمة في ديسمبر، ولكن هذا لا يعني أنها ستكون جاهزة للاستخدام؛ نظرا لأننا لا نزال نعمل على تدريب طاقم العمل، ويوجد بعض المشكلات الفنية. عندما يتم الانتهاء من ذلك كله، سيتم تثبيت الأنظمة وستكون جاهزة تماما في أبريل المقبل"، كما نقل موقع "سي ان ان تركيا".

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا، ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.

هذا وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى معرض "ماكس-2019" الجوي، يوم 27 أغسطس الماضي، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-35" و"سو-57" الروسية، ورد عليه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بوجود هذه الإمكانية.

وقد تمت مناقشة هذا الموضوع أيضا، أثناء المفاوضات بين الطرفين، وقال أردوغان إن تركيا وروسيا تتباحثان حول توريد "سو-57" إلى تركيا.

هذا واعتبرت مسؤولة تركية رفيعة المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بات أكثر تفهما بشأن السبب الذي دفع تركيا إلى شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية، وقالت إنها لا تتوقع أن يفرض ترامب عقوبات على أنقرة بشأن هذه المسألة.

ونقلت "رويترز" عن أقوال المسؤولة، التي لم تسمها، للصحفيين في واشنطن "توقعي بأنه لن يتم فرضها (العقوبات)".

وأضافت أن ترامب أصبح أكثر تعاطفا مع موقف أنقرة، حيث تفهم القصة الكاملة وراء كيفية شرائنا منظومة إس-400.