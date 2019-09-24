كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عن التغطية الصحية.. الأمين الأمم المتحدة: الإتفاقية الأكثر شمولاً على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، بالإعلان السياسي الأممي حول التغطية الصحية الشاملة، الذي يلزم الدول بالعمل الجاد نحو توفير التغطية الكاملة لمواطنيها في أربعة مجالات رئيسية تتعلق بالرعاية الصحية الأولية، وصفًا إياه بـ"المعلم المهم" في "رحلتنا إلى الصحة للجميع".

وخلال اجتماع لرؤساء الدول والوزراء وقادة الصحة وواضعي السياسات وأبطال التغطية الصحية الشاملة، وصف أمين عام الأمم المتحدة التغطية الصحية الشاملة بأنها "الاتفاقية الأكثر شمولًا التي تم التوصل إليها بشأن الصحة العالمية وستكون بحلول عام 2030".

وتعهد قادة العالم بالإلتزام خلال الاجتماع في بداية الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم.

وأكد أن هذا "الإنجاز الهام" سوف يدفع التقدم على مدار العقد المقبل في معالجة الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، والإيدز، والسل، والملاريا، مع معالجة الأمراض غير المعدية والتهديد المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات من خلال أنظمة الرعاية الصحية الأولية القوية والمرنة.

وينص الإعلان السياسي أيضًا على الحاجة إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية.من الضروري حماية رفاهية وكرامة النساء والفتيات.

وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة على "تغيير نموذج التمويل" بشكل عاجل من أجل "زيادة وتيرة الاستثمار" نحو التغطية الصحية الشاملة.

وشدد الأمين العام على أهمية "القيادة الوطنية الجريئة"، قائلًا: "فلنكن جميعًا من أنصار الصحة للجميع".

وافتتح رئيس الجمعية العامة "تيجاني محمد باندي" الاجتماع بالتشديد على أن الوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية "يجب أن يكون حقًا عالميًا وليس امتيازًا".

وأضاف: "يجب أن نضمن أن الدول في جميع أنحاء العالم يمكن أن تستفيد من بعضها البعض في التدريب الطبي، وتوفير البنية التحتية الطبية.

ووفقًا لرئيس الجمعية العامة، للحصول على خدمات صحية جيدة، يجب على الدول الأعضاء دعم بعضها البعض، بما في ذلك الرعاية المتكاملة والفعالة والآمنة التي تركز على الناس، ومواصلة الاستثمار في البحوث "لتجهيزنا بشكل أفضل في الوقاية من الأمراض ".

Advertisements

وفي الختام، أشار إلى التحديات "العميقة" التي نواجهها، قائلًا: "أنا واثق من أننا إذا واصلنا تعزيز التعاون الدولي واغتنام الفرص المتاحة بالفعل، مع خلق المزيد من الفرص، فيمكننا التغلب عليها معًا".

وتعني التغطية الصحية الشاملة جميع الأشخاص بغض النظر عن قدرتهم على الدفع، والحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ومتى وأين يحتاجون إليها، دون مواجهة المصاعب المالية.

و قال "تيدروس أدهانوم جيبريسوس": المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ) للاجتماع التاريخي أن التغطية الصحية الشاملة "خيار سياسي، واليوم؛ أشار قادة العالم إلى استعدادهم لاتخاذ هذا الخيار".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها عن الحاجة إلى مضاعفة التغطية الصحية من الآن وحتى عام 2030، أو ترك ما يصل إلى خمسة مليارات شخص غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الكافية.

وعند اعتماد الإعلان، التزمت الدول الأعضاء بالاستثمار في سياسات من شأنها أن تمنع المصاعب المالية من مدفوعات الرعاية الصحية الخارجة عن الجيب.

كما تهدف إلى تنفيذ التدخلات الصحية عالية التأثير لمكافحة الأمراض وحماية صحة المرأة والطفل.

ووفقًا للسيد مالباس، فإن الاستثمارات في المرافق الصحية واللقاحات والتكنولوجيا الصحية "ستضيع"، إذا لم يتم معالجة قضايا مثل "التقزم في الطفولة، وتعليم الفتيات، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي التي تجعل الأسر عرضة للخطر".

ومن جانبها، أكدت "ميليندا جيتس " الرئيسة المشاركة لمؤسسة "بيل وميليندا جيتس": "أن الوقت قد حان "للشروع في العمل الشاق" لتحويل "الالتزامات إلى نتائج".

وأضافت: "لدينا جميعًا دور نلعبه"، مضيفةً: "يجب على الجهات المانحة وحكومات الدول أن تتجاوز الأعمال كالمعتاد لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية التي تعالج الغالبية العظمى من احتياجات الناس على مدى حياتهم".

