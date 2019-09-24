كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماعات الأمم المتحدة.. ترامب سيناقش التوترات الإقليمية في الخليج الفارسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل اليوم اليوم الأول من النقاش رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب" خطابه الثالث على المسرح الدبلوماسي الأكبر في العالم.

وهذا العام، قد تختلف القضايا التي تتصدر جدول أعمال الأمم المتحدة عن قضايا ترامب. ويأتي خطاب الرئيس في أعقاب قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة يوم الاثنين، حيث ألقى جريت ثونبرغ، الناشط المناخي، الخطاب الأكثر إثارة للدهشة.

وهناك موضوع واحد يمكن أن يجذب الانتباه في خطاب ترامب؟ ألا وهو إيران. لقد قال الرئيس الأمريكي بالفعل إنه سيناقش التوترات الإقليمية في الخليج الفارسي في خطابه، يوم الاثنين، زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمت الولايات المتحدة في إلقاء اللوم على إيران عن الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية وأيد فكرة إجراء محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي جديد.

وقد بدأت إدارة ترامب تتآكل بهدوء واحدة من الموروثات السياسة الخارجية، حيث أسفر قانون هيلمز بايدن لعام 1999 عن سداد ما يقرب من مليار دولار للأمم المتحدة. لكن في ظل ترامب، توقفت الولايات المتحدة عن دفع مئات الملايين من الرسوم، مما قد يضر بمكانة واشنطن في الأمم المتحدة.

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وكما جرت العادة، سيفتتح الرئيس البرازيلي "جير بولسونارو" مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، وهو يتحدث مباشرة قبل ترامب.

وسيبقى بولسونارو الذي لا يزال يتعافى من جراحة في البطن في نيويورك لفترة وجيزة فقط.

ومن المتوقع أن يثير خطابه غضب زعماء العالم الآخرين، وخاصةً أنه يدافع عن سياساته البيئية المثيرة للجدل، والتي يلقي الكثير من المراقبين باللوم عليها في المساهمة في الحرائق وإزالة الغابات في منطقة الأمازون.