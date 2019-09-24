عبد السلام وادو يوجه انتقادات لاذعة لبولحروز بسبب تصريحات “مسيئة” لـ”محترفي فرنسا”

وجه عبد السلام وادو، اللاعب الدولي السابق، وأحد نجوم كأس إفريقيا للأمم 2004، انتقادات لاذعة، للاعب المغربي – الهولندي، خلد بولحروز، لاعب منتخب هولندا السابق، والذي خرج بتصريحات ينتقد فيها اختيار الجامعة للاعبين الممارسين في دوري الدرجة الثالثة الفرنسية على حساب دوري الدرجة الأولى الهولندي، في وقت سابق.

ووصف وادو، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تصريح بوحدوز بأنه “طائش”، ولا “يليق بلاعب من قيمة ومسار بوحدوز”، الذي جاور عدد من الأندية الأروبية الكبيرة، على غرار نادي تشيلسي الإنجليزي.

وسرد اللاعب ذاته، لائحة من اللاعبين الذين كانوا يمارسون في هولندا، والذين نالوا نصيبهم من التمثيلية في المنتخب الوطني، على غرار “علي بوصابون، البوخاري، بوشيبا، ديدي، خالد سينوح، العيساتي، زكرياء لبيض، الحمداوي، أسامة طنان، أسامة السعيدي، وغيرهم”.

وأكد اللاعب السابق لنانسي الفرنسي، بأنه قد تم فعلا تجاهل عدد من اللاعبين، على غرار مروان فيلايني، وخالد بوحدوز،” لكن هذا لا يعني بأنه كان هناك توجه مقصود نحو الاعتماد على اللاعبين الممارسين في فرنسا”.

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وكان بولحروز، قد صرح في تصريحات صحفية، نقلتها عدد من الصحف الهولندية، أمس الإثنين، أن اختياره اللعب مع المنتخب الهولندي بدلا عن المغرب، راجع بالأساس إلى عدم تلقيه أي دعوة من الجامعة المغربية، في الوقت الذي اهتم به الهولنديين.

وصرح بهذا الخصوص قائلا: “لقد كانت الجامعة المغربية تهتم باللاعبين الذين سلعبون في الدرجة الثالثة الفرنسية أكثر من الذين يمارسون في الدوري الهولندي الممتاز، لقد كنت أعتقد بأن الأمر يتعلق بالمنتخب المغربي أو الفرنسي”.

وأضاف قائلا: ” الجامعة كانت تتجاهلنا بشكل تام، الآن الأمور مختلفة، بفضل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بقد تم اكتشاف المواهب المغربية التي تمارس هنا، وهناك منهم من يحلم بحمل قميص المنتخب المغربي بدلا عن هولندا”.