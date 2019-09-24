رسميا.. مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية يدعم قيس سعيد في الدور الثاني

قال القيادي في “حركة النهضة”، عبد اللطيف المكي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس شورى الحركة قرّر دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف المكي، في تصريح صحافي، أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى المجتمع، ليلة أمس الاثنين، قرروا دعم قيس سعيد.

وكان رئيس مجلس الشورى في حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أوضح في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”، أنه تمت استشارة أعضاء مجلس الشورى “عبر الهاتف والبريد الإلكتروني”، مؤكدا أن توجه الغالبية واضح بدعم سعيد قيس.

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وحل الأستاذ الجامعي، سعيد قيس، أولا في الدورة الأولى، التي أجريت، قبل أيام بـ18,4 في المائة من الأصوات، بينما حصل القروي، الموقوف بتهمة تبييض أموال على 15,6 في المائة من الأصوات، ليتأهلا معا للدورة الثاني المقرر، في 6 أو 13 أكتوبر المقبل.

وحصل سعيد، أيضا، على دعم مرشح آخر خرج في الدورة الأولى، هو رئيس الجمهورية، الأسبق، المنصف المرزوقي.

وأعلن كل من المرشح الخاسر المحافظ لطفي مريحي، الذي حصد 4,4 في المائة من الأصوات، والمحامي سيف الدين مخلوف، المعروف بتوليه الدفاع عن جهاديين، والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، محمد عبو، تأييدهم لسعيد قيس.