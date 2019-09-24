مروازي عن طليقته سناء عكرود: ظلمتوها.. وورقة الزواج لا شيء أمام علاقتنا

بعد مرور أسبوع من إعلان الفنانة سناء عكرود انفصالها عن الممثل محمد مروازي، علق الأخير عن الأمر، أمس الاثنين، واستغل الفرصة للدفاع عن طليقته، بعد انتقادات سلبية، وجهت إليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعدد مروازي محاسن طليقته، سناء عكرود، في تدوينة مطولة، نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أمس، وأوضح فيها للمتابعين أنها لا تزال تعني له الكثير، على الرغم من طلاقهما.

ووجه مروازي، في بداية تدوينته، الشكر إلى كل من تواصل معه، وطليقته سناء عكرود، وعبر عن دعمه وحبه لهما، مبرزا أن طريقة الكلام، التي اعتمدها في تدوينته هذه، لجأ إليها لأول مرة، وستكون هي الأخيرة كذلك.

وأضاف مروازي: “أنا عندي زواج واحد حقيقي هو مع سناء، معنويا أقصد ومشاركة وكلشي، اخترت سناء لأنها شخص مريح وقلبي بغاها وهي لي سانداتني وبقوة. بزاف عايرو سناء وطعنو فالعرض ديالها وعمرنا ما ردينا أولا، لأنها ماكانتش كتخليني، ودابا أنا مسؤول على قراراتي بوحدي وبغيت نهضر ليكم عليها”.

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وزاد الممثل المغربي: “سناء لا تستهلك مواقع التواصل الاجتماعي، سناء لا تبحث عن الزحمة والأضواء، تقضي وقتها في المطالعة، والكتابة، والمشي، أو الرياضة مع الأولاد، لا تتكلم عن الناس بسوء، ولا تحكم عليهم، سناء صديقتي قبل الزواج، و”عشيرتي”، كاتمة أسراري، وسندي”.

وواصل مروازي الثناء على طليقته وأم أطفاله، وقال: “المشاركة ديالها ليا قبل الجواج وأثناء وبعده حيث حنا الأصل ماشي ورقة هي لي غتحدد لينا علاقتنا والرحمة لي بيناتنا، الناس لي كتقول شفت جهة أخرى، سناء كتطلع البارة، فما كتخليكش تشوف ولا تقلب، كيبان كلشي قدامها شاحب وتقليد، ماكنبالغش، كنكول الحقيقة لأن ظلمتوها بزاف و ماتعطاهاش حقها فالاعتراف الإنساني، قدمات أعمال خطيرة و عرفات بالتراث و متعات و شكلات الوعي و الطفولة ديال بزاف د الأطفال، دارت أفلام من انتاجنا الخاص، عجبو الناس و متعوهم، عندها واحد الشغف و الاحترام لهاد المهنة عمري ما شفتو عند شي حد، كظل تكتب و تفرح ملي تشوف شي عمل زوين ديال الزملاء و لا الأصدقاء”.

وتوقع مروازي أن يتساءل البعض عن سبب فراقه عنها، على الرغم من كل مزاياها، معتبرا أن هؤلاء محدودي الرؤية، وأجابهم: “هذا أمر يعنينا وهو اختيارنا و ذيك الورقة ديال والو لاشيء أمام الحياة والعائلة؟ الزواج مرحلة وجزء صغير و ثانوي أمام الحياة الكبيرة و المليئة التي منحتها لي سناء، أنا سأكون مسؤولا عليها دائما وستكون مسؤولة عني كذلك، نعم سأدافع عنها أكثر لأنها هي عائلتي.. من بعد وليديا و خوتي، و الولاد كيجيو منبعدها حيث هي لي دارتهم ليا، قالت أنا ولدها ، نعم أنا ولدها ، و هي بنتي و عشيرتي ، و كان ضروري نهضر لأن سناء عمرها ما غدافع على راسها حيث بالنسبة ليها إهدار للوقت و الطاقة. شكرا للناس المحترمين و تسناونا فأعمال و تسناو سناء فمشاريع زوينة و ممتعة. شكرا. الله “.

يذكر أن مروازي وسناء عكرود ارتبطا لمدة عشر سنوات، أنجبا خلالها طفلين، وقضيا فترة من زواجهما في الديار الكندية.