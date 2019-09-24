للحصول على الرخصة الدولية وتطبيقها بالمغرب.. الحكام يخضعون للتكوين على تقنية الـ”فار” – صور

خضع حكام النخبة الوطنية لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات بالصخيرت، لحصة تكوينية، خاصة بآخر مستجدات تقنية حكم الفيديو المساعد، المعروفة بـ”الفار”، والتي من المنتظر أن يتم تطبيقها، هذا الموسم، في البطولة الاحترافية، للمرة الأولى في تاريخ الكرة المغربية.

وأشرف على هذه الحصة التكوينية، التي شارك فيها 37 حكما من حكام النخبة، عدد من الخبراء التقنيين، المنتمين للشركة الإسبانية التي تعاقدت معها الجامعة، من أجل حصول الحكم المغاربة على رخصة التحكيم بـ”الفار”، لتطبيق هذه التقنية في الملاعب المغربية، هذا الموسم.

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وقد هم الجزء الأول من هذه الدورة التكوينية، التعرف على مختلف التجهيزات ومواضع الكاميرات، التي يتم وضعها على جنبات الملعب، بالإضافة إلى الغرفة المتنقلة الخاصة بحكام الفار.

فيما ركز الجزء الثاني لهذه الدورة التكوينية، على الجانب التطبيقي، من خلال عدد من الأوراش، التي أشرف على تأطيرها، أطر تقنية تابعة لمديرية التحكيم، على غرار محمد الكزاز وبوشعيب لحرش.

ومن المرتقب أن يخضع حكام النخبة، لدورة تكوينية ثانية يومي 14 و15 من شهر أكتوبر المقبل.