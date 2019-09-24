في مشهد مؤثر.. وفاة أستاذ داخل قاعة الدرس أمام أنظار التلاميذ

لفظ أستاذ يُدرس اللغة الإنجليزية، أنفاسه الأخيرة أمام باب حجرة قسمه، صباح يوم الثلاثاء وأمام أنظار تلاميذ القسم بالثانوية التأهيلية “الحسن الثاني” بمدينة آسفي.

وعلم “اليوم24” أنّ الأستاذ قدم إلى قسمه كعادته في حالة عادية، وبتمام الساعة الثامنة والنصف، وبينما كانَ يهم التلاميذ بالاستعداد لبداية الحصة الدراسية الصباحية، سقط الأستاذ “ع.م” مغمى عليه وبدأ يحتضر أمام انظار التلاميذ الذين دخلوا في نوبة بكاء وصُدموا لحظة سقوط أستاذهم.

وقالت مصادر “اليوم24” إنّ الأستاذ ظل يحتضر دقائق قبل وفاته، وسارعت إدارة المؤسسة التعليمية للإتصال بسيارة الإسعاف لإنقاذه، غير أنه كانَ قد فارق الحياة.