كريستيانو رونالدو يثير غضب "فيفا"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار غياب نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن حفل "الأفضل"، أمس الإثنين، غضب المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الدون غاب عن حضور حفل الأفضل دون سبب واضح.

وأشارت إلى أنه كان غريبًا تفضيل الدون البقاء في منزله الكائن في تورينو، وعدم الذهاب إلى الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو رغم أن المسافة بينهما تبلغ ساعتين فقط بالسيارة.

وأوضحت أنه رغم عدم حضور الدون ولكن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، ذكر اسمه ضمن التشكيل المثالي على مستوى العالم، ولكن دون إعطاء تفسير لغيابه.

وحصل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في العالم على حساب رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.