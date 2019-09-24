زيدان يواجه معضلة قبل مواجهة أوساسونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره أوساسونا غدا، الأربعاء، ضمن أحداث الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشهد مران الفريق الملكي الأخير غياب الظهير الأيسر، فيرلاند ميندي، بسبب شعوره بآلام، وأيضًا واصل البرازيلي مارسيلو تدريباته للتعافي من إصابته، ليكون هذا المركز مُعضلة للمدير الفني زين الدين زيدان، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيدان سيتوجب عليه منح الفرصة لناتشو للعب كظهير أيسر، واستدعى فران جارسيا لاعب فريق الشباب للمشاركة في المران، ومن المتوقع دخوله قائمة المباراة.

وتابعت الصحيفة "زيدان سيُجري المزيد من التغييرات بعد أن شارك نفس اللاعبين في التشكيلة الأساسية لمواجهتي باريس سان جيرمان وإشبيلية على التوالي، لإراحة الأساسيين قبل ديربي مدريد السبت المقبل".

وفي سياق منفصل، تدرب إبراهيم دياز مع المجموعة بشكل طبيعي، ومتوقع دخوله قائمة المباراة، بينما فرص فينيسيوس جونيور وأودريوزولا ستكون أكبر للمشاركة في التشكيلة الأساسية.