شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب تحتفل بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

شهدت محافظة مأرب صباح اليوم الثلاثاء، عروضات كرنفالية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر والتي تصادف يوم الخميس القادم.

وبدأت عروضات كرنفالية للكشافة المدرسية والموسيقى العسكرية بمناسبة العيد السابع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر في مأرب.

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وثورة 26 سبتمبر أو حرب اليمن أو حرب شمال اليمن الأهلية هي ثورة قامت ضد المملكة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن عام 1962 وقامت خلالها حرب أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية وبين المواليينللجمهوريّة العربية اليمنية.

واستمرت الحرب ثمان سنوات (1962 - 1970). وقد سيطرت الفصائل الجمهورية على الحكم في نهاية الحرب وانتهت المملكة وقامت الجمهورية العربية اليمنية.

بدأت الحرب عقب انقلاب المشير عبد الله السلال على الإمام محمد البدر حميد الدين وإعلانه قيام الجمهورية في اليمن، وهرب الإمام إلى السعودية وبدأ بالثورة المضادة من هناك.