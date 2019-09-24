اخبار العالم

إتلاف الغام وعبوات ناسفة في حضرموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف الغام وعبوات ناسفة في حضرموت والان مع التفاصيل

 قالت مصادر عسكرية، أن ‏الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، اتلفت عدداً من الألغام والعبوات الناسفة التي تم ضبطها في أوكار العناصر الإرهابية في مديرية شبام .

 

Advertisements

وذكرت المصادر، أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى تمكنت من إتلاف عدد من الألغام بعد تفكيكها في مديرية شبام بمحافظة حضرموت، وفق موقع المشروع السعودي لنزع ألغام الحوثي "مسام"، اليوم الثلاثاء.

 

وأضافت المصادر أن الألغام التي تم تفكيكها زرعتها عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أخرى حوثية، حيث تم زراعة ألغام متنوعة في منطقة وادي بن علي، في شبام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف الغام وعبوات ناسفة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا