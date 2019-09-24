شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف الغام وعبوات ناسفة في حضرموت والان مع التفاصيل

قالت مصادر عسكرية، أن ‏الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، اتلفت عدداً من الألغام والعبوات الناسفة التي تم ضبطها في أوكار العناصر الإرهابية في مديرية شبام .

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وذكرت المصادر، أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى تمكنت من إتلاف عدد من ‎الألغام بعد تفكيكها في مديرية ‎شبام بمحافظة ‎حضرموت، وفق موقع المشروع السعودي لنزع ألغام الحوثي "مسام"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن الألغام التي تم تفكيكها زرعتها عناصر من تنظيم القاعدة وعناصر أخرى حوثية، حيث تم زراعة ألغام متنوعة في منطقة وادي بن علي، في شبام.