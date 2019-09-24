شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. 'بترومسيلة" تصدر بيانا تأييديا لمحافظ حضرموت والان مع التفاصيل

أصدرت نقابة و عمال شركة بترومسيلة بيانا أعلنت فيه تأييدها لقرار محافظ حضرموت منع تصدير النفط. وفيما يلي نص البيان كما ورد: Advertisements بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نقابة وعمال شركة بترومسيلة - قطاع 14 بوحدة المعالجة المركزية " بالمسيلة " وميناء الشحر لتصدير النفط الخام " الضبة" تؤييد وتبارك الخطوات التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية من إيقاف تصدير النفط حتى تحقيق مطالب حضرموت العادلة ويناشدوا فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربة منصور هادي بتلبية هذه المطالب الحقوقية العادلة والتي ستخفف من معاناة أهلنا في حضرموت . م/ نبيل عمر باشراحيل رئيس نقابة بترومسيلة قطاع14

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