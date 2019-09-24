شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع عسكري في عدن يرفض الإعتراف بقرار أصدره وزير الدفاع والان مع التفاصيل

رفض إجتماع عسكري موسع ضم قادة من مختلف المحاور والوحدات العسكرية والجبهات بالمنطقة العسكرية الرابعة، الإعتراف بقرار أصدره وزير الدفاع، الفريق الركن، محمد علي المقدشي، قضى بإيقاف قائد المنطقة الرابعة، اللواء فضل حسن العمري، عن العمل .

ووصف القادة القرار بغير القانوني .. معتبرين القرار تأكيد بما لا يدع مجالا للشك ان الحكومة الاخونجية قد إستمرأت في إستهداف القادة الجنوبيين الذين إقترنت مواقفهم الصادقة والمخلصة الى جانب شرعية رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي مع موقفهم الشجاع الى جانب ارادة شعبهم الجنوبي .

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واكد القادة العسكريون في إجتماعهم وقوفهم الى جانب قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري مطالبين إياه بمواصلة مهامه كقائد للمنطقة وعدم الاعتراف بذات القرار الاخونجي .

من جانبه عبر اللواء العمري عن شكره وإمتنانه للقادة العسكريين الذين تداعوا الى الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بالعاصمة عدن مؤكدا عدم اعترافه باي قرار غير صادر عن فخامة رئيس الجمهورية وانه لن يكون إلا مع إرادة شعب الجنوب وقواته المسلحة ومقاومته الباسلة.

شارك في الإجتماع اللواء الركن احمد البصر اركان المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الركن صالح علي حسن نائب رئيس هيئة الاركان العامة لشؤون التدريب والعميد الركن احمد المرزوقي نائب قائد الممطقة والعميد الركن ناصر عبدالرب نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية والعميد الركن فضل الطهشة قائد اللواء 202 والعميد الركن صالح المنصب نائب قائد محور ابين والعميد محسن البلعيدي ركن استطلاع محور ابين والعميد الركن الخضر الشعوي رئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة والعميد الركن صالح الداعري اركان اللواء 20 والعميد الركت احمد يحي جابر والعميد الركن عيدروس الشاعري اركان اللواء 39 والعميد علي الذيباني رئيس شعبة الشهداء والجرحى بالمنطقة العسكرية الرابعة.