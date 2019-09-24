مقتل 6 من "الإخوان الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 6 عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، مقتل العناصر الإخوانية الستة خلال مداهمة نفذتها قوات الأمن لوكرهم بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكان الإرهابيون الستة بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في مصر، خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان "الداخلية".

والسبت 21 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل الإرهابي عمرو أحمد محمود محمد أبوالحسن خلال مداهمة وكر تابع لحركة حسم الإخوانية في منطقة المطرية شرقي القاهرة.