التحالف الدولي بالعراق: لن نتسامح مع أي هجمات على أفرادنا

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/9/24 03:08 م بتوقيت أبوظبي
المنطقة الخضراء في بغداد - أرشيفية
تعهد التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق، الثلاثاء، بعدم التسامح مع أي هجمات على أفراده بعد سقوط صاروخين على بغداد.
وقال التحالف الدولي بالعراق، في بيان: "لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمريكية".
وأضاف: "لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة.. تحتفظ قواتنا بالحق في الدفاع عن نفسها".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما قالت أجهزة الأمن العراقية إن أحد الصاروخين سقط في نهر دجلة بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.
وأعلن مصدر أمني عراقي، مساء الإثنين، أن انفجارا وقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، قبل أن يتبين أنه ناتج عن سقوط صاروخين.
وانطلقت صافرات الإنذار في المنطقة تحسبا لأي طارئ، فيما تم غلق شارعين بعد الانفجارين اللذين وقع أحدهما قرب السفارة الأمريكية.
وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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