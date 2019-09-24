انت الان تتابع المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان مخالف للقانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان.
وقالت رئيسة المحكمة، بريندا هيل، إن توصية جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان "غير قانونية، وباطلة، ولا أثر لها"، مضيفة أن قضاة المحكمة الـ11 أجمعوا على هذا القرار.
ولفتت هيل إلى أن هذا التعليق "لم يكن طبيعيا" وأنه "يمنع البرلمان من الاضطلاع بدوره الطبيعي".
وكان جونسون قال إنه سعى إلى تعليق عمل البرلمان لإفساح المجال أمام حكومته للعمل، بينما اتهمه معارضوه بالسعي لتقويض عمل البرلمان ومنعه من النظر في خططه لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر باتفاق أو حتى بدون اتفاق.
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