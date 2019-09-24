مصر.. مقتل 6 من جماعة الإخوان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الثلاثاء مقتل ستة من “عناصر جماعة الإخوان الإرهابية” في غرب القاهرة إثر تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن.

وأشار البيان إلى “مصرع عدد 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر” (غرب القاهرة)، مضيفا أنهم كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ “سلسلة من العمليات الإرهابية” خلال الفترة المقبلة.