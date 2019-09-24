- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
كتب
كتبت- أماني عزام
قدم الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والأكاظيمي الليبي، التهنئة للمملكة العربية السعودية ملكًا وشعبًا.
وقال "العبيدي" في تصريح خاص، إن المملكة العربية السعودية تقترب من 90 عامًا بين التأسيس والانطلاق كدولة عصرية بتاريخ حضاري وإرث إسلامي كبير.
وأشار الكاتب والأكاديمي الليبي، إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولازالت وستبقى الدولة العربية الاسلامية الكبرى الفاعلة في المنطقة والسباقه للخير ومد العون للاشقاء العرب ضمن مبادئ زرعها الملك المؤسس عبد العزيز ولازال يمشي علي نهجها الابناء والاحفاد.
كانت هذه تفاصيل خبر العبيدي: السعودية 90 عامًا من الحضارة وخدمة العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.