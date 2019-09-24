العبيدي: السعودية 90 عامًا من الحضارة وخدمة العرب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

كتب كتبت- أماني عزام

قدم الدكتور جبريل العبيدي، الكاتب والأكاظيمي الليبي، التهنئة للمملكة العربية السعودية ملكًا وشعبًا.

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وقال "العبيدي" في تصريح خاص، إن المملكة العربية السعودية تقترب من 90 عامًا بين التأسيس والانطلاق كدولة عصرية بتاريخ حضاري وإرث إسلامي كبير.

وأشار الكاتب والأكاديمي الليبي، إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولازالت وستبقى الدولة العربية الاسلامية الكبرى الفاعلة في المنطقة والسباقه للخير ومد العون للاشقاء العرب ضمن مبادئ زرعها الملك المؤسس عبد العزيز ولازال يمشي علي نهجها الابناء والاحفاد.