الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية: اليوم الوطني السعودي عيد كل العرب والمسلمين

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

جمال بوحسن

كتب كتبت- أماني عزام

أعرب النائب البحريني السابق جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية عن اعتزازه وفرحته بمناسبة اليوم الوطني السعودي واستهل تصريحه برفع اسمي آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود و ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والي الشعب السعودي الشقيق



وقال "بوحسن" في تصريح خاص أن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية هو يوم لكل العرب والمسلمين في كافة ارجاء المعمورة لما تمثله بلاد الحرمين في قلوب الشعوب من مكانه ورفعه وقدر وإذ تشارك الأمتين العربية والإسلامية فرحة المملكة بهذا اليوم المجيد لتعرب للعالم مدي صدق المواقف للقيادة والشعب السعودي على كافة الأصعدة وفي جميع الميادين فقد اثبتت السعودية للمجتمع الدولي بأنها مصدر ثقل وارتكاز وبانها تحتل مكان الصدارة بين دول العالم.

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وأضاف النائب البحريني جمال بوحسن بأن بلاد الحرمين الشريفين تستهل يوم الوطني ٨٩ بتطور ونماء على كافة الأصعدة وفي جميع الميادين سواء السياسية او الاقتصادية او الأمنية فقد خطة بخطوط واثقه نحو العالمية في اكثر من مجال وخصوصا في مجال التنمية المستدامة و التنمية البشرية بما يعزز مكانة المواطن السعودي في الارتقاء بين شعوب العالم ليحتل المراتب المتقدمة وليثبت للجميع بانه أهلا لهذه المكانه بفضل دعم القيادة السعودية الرشيدة.

وعلى المستوي العربي والإسلامي فان للملكة حضور لافت من خلال قيادة المملكة وتميزها في قيادة العالمين الاسلامي والعربي نحو الرفعة والعزة أما على المستوي الدولي فتحتل المملكة المراكز المتقدمة بين دول العالم وتحظي بالكثير من التقدير والاحترام لمواقفها النبيلة في القضايا العالمية المهمة والحساسة سواء السياسية او الاقتصادية او الأمنية او الإغاثية او التعليمية والثقافية.

كما قال النائب البحريني جمال بوحسن بأن القلوب تجتمع يوم ٢٣ اغسطس لتقول للملكة دمت للعلياء فخرا وعزا ومجدا بقيادتك المباركة الرشيدة وعاشت رايتك خفاقة