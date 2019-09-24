شكرا لقرائتكم الشرطة المصرية تقتل 6 من الإخوان خططوا لعمليات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 6 من عناصر الإخوان، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بمدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.

وقالت الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد وكر يختبئ فيه عناصر من جماعة الإخوان، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.

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كما أشارت إلى أنه أثناء مداهمة الوكر أطلق عناصر الإخوان النيران تجاه قوات الأمن التي بادلتهم النيران، ما أسفر عن مقتل 6 منهم.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن الداخلية كانت قد أعلنت، السبت، مقتل إرهابي من حركة حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة بمنطقة المطرية شرق القاهرة.