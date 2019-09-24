شكرا لقرائتكم التحالف الدولي: لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنه لن يتسامح إزاء أي هجوم على أفراده بعد إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد الليلة الماضية.

وقال التحالف في بيان: "لن يتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية".

وأضاف: "لم يتم قصف أي مرفق أو منشأة مستخدمة من قبل قوات التحالف أو الولايات المتحدة. تحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسها".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن العراقية إن أحد الصاروخين سقط في نهر دجلة، بينما أصاب الثاني المنطقة الخضراء، دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت، في وقت سابق، عن مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء التي افتتحت شوارعها مؤخراً، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأميركية، أنه تم سماع صفارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وقال ضابط في الشرطة العراقية للوكالة طالباً عدم كشف هويته، إن "صاروخ كاتيوشا سقط حوالي الساعة 23.40 (20.40 بتوقيت غرينتش) داخل المنطقة الخضراء وعلى مقربة من السفارة الأميركية".