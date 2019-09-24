سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي لتحديد آلية التعيين بالفئة الأولى

أسقط ​مجلس النواب​ صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وإحالته إلى ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية.

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