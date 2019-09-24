صوّت ​مجلس النواب​ على إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 80 والمتعلّق بوقف تثبيت الناجحين في مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​، وردّه إلى​اللجان النيابية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون يرمي لوقف تثبيت الناجحين بمباريات مجلس الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.