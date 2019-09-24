جيريمي كوربن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة

دعا زعيم ​حزب العمال​ البريطاني ​جيريمي كوربن​، رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ إلى الاستقالة والدعوة إلى ​انتخابات​ مبكرة وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق البرلمان غير قانوني.

وقال كوربن أمام ​مؤتمر​ حزب العمال :"أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعيا زعيم ​حزب المحافظين​ إلى "تنظيم انتخابات لاختيار ​حكومة​ تحترم الديموقراطية".