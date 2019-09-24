جيريمي كوربن دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قراره تعليق البرلمان غير قانوني.
وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال :"أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق"، داعيا زعيم حزب المحافظين إلى "تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية".
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