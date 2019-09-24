اخبار العالم

نقيب المحامين يمنح الاذن لمحامية عامر الفاخوري بالمثول أمام المحاكم اللبنانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وافق نقيب المحامين اندره الشدياق منح المحامية الاجنبية سيلين عطالله الاذن بالمثول في الدعوى المقامة على موكلها الموقوف عامر الياس فاخوري أمام المحاكم اللبنانية ولا سيما المحكمة العسكرية بالاشتراك مع الزميل اللبناني فرانسوا الياس على أن تقدم جميع المراجعات والاجراءات القضائية وما يتفرع عنها باسم وتوقيع فرنسوا الياس وسيلين عطا الله بالاتحاد وعلى ان يحضر الاثنان معا كل الجلسات أمام المحاكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين يمنح الاذن لمحامية عامر الفاخوري بالمثول أمام المحاكم اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا