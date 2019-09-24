نقيب المحامين يمنح الاذن لمحامية عامر الفاخوري بالمثول أمام المحاكم اللبنانية

وافق نقيب المحامين اندره الشدياق منح المحامية الاجنبية سيلين عطالله الاذن بالمثول في الدعوى المقامة على موكلها الموقوف عامر الياس فاخوري أمام المحاكم اللبنانية ولا سيما المحكمة العسكرية بالاشتراك مع الزميل اللبناني فرانسوا الياس على أن تقدم جميع المراجعات والاجراءات القضائية وما يتفرع عنها باسم وتوقيع فرنسوا الياس وسيلين عطا الله بالاتحاد وعلى ان يحضر الاثنان معا كل الجلسات أمام المحاكم.

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