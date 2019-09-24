التحالف الدولي: لن نتسامح بأي هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية في بغداد

أعلن ​التحالف الدولي​ ضد تنظيم "داعش" "إستمرار العمل إلى جانب ​قوات الأمن​ العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لـ"داعش"، مشيراً إلى انه "لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في ​بغداد​، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة، لكننّا نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة".

وشكر قوات الأمن العراقیة "لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد"، مبيناً "إننا أوضحنا بأنه لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة، كما وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا".