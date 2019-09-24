مقتل 16 شخصا بينهم 7 أطفال جراء ضربتين جويتين في محافظة الضالع اليمنية

أفاد مسؤول محلي وطبيب لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل 16 شخصًا بينهم سبعة أطفال وأربع نساء، في ضربتين جويّتين استهدفتا منزلًا في مديرية قعطبة الخاضعة لسيطرة جماعةى "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الضالع جنوب اليمن".
وأوضحا أنّ "أسرة بكاملها قُتلت، وبقيّة القتلى من المسعفين وهم من أهالي القرية حيث هرعوا لنجدة الضحايا بعد الضربة الأولى، فعادت الطائرة وقتلتهم".
ورجّح المسؤول المحلي أن "يكون التحالف العسكري بقيادة السعودية وراء الهجوم الجوي". واتّهم "الحوثيون" بدورهم عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم، التحالف بـ"تنفيذ الضربتين".
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