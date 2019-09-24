النشرة: تواصل المظاهرات من قبل المدنيين في مناطق سيطرة قوات "قسد"

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن تواصل المظاهرات وال​احتجاجات​ من قبل المدنيين في مناطق سيطرة ​قوات سوريا الديمقراطية​ حيث خرجت مظاهرات في مدينة الشدادي جنوب مدينة ​الحسكة​ شملت إغلاق الشارع العام و​إضراب​ أصحاب المحال التجارية احتجاجاً على ممارسات قوات "قسد" بحق الأهالي ومنها ما ادى الى تدهور الوضع المعيشي، وغياب فرص العمل، وتعزيز التفرقة بين مكونات المجتمع اضافة الى استمرار احتجاز آلاف المدنيين في مخيمات قسرية، ووضع قيود على تحركات السكان داخل مناطقهم.

وتتواصل المظاهرات في مناطق مختلفة بالتوازي مع اتساع رقعتها نتيجة لتزايد انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية وأجهزتها الأمنية ضد المدنيين بتهمة الانتماء ل​تنظيم داعش​ وكان قد عثر الاهالي على جثث العديد منهم في أماكن مختلفة كانوا قد قتلوا تحت التعذيب. الى ذلك قتل عنصر من قوات قسد برصاص مجهولين في مدينة الشدادي جنوب الحسكة والتي عمدت الى اطلاق الرصاص الحي على المحتجين ونفذت حملات اعتقال في البلدات التي تشهد احتجاجات.