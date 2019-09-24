داخلية مصر: مقتل 6 من عناصر "الإخوان" بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في 6 أكتوبر

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ "مقتل 6 من عناصر "جماعة الإخوان الإرهابية" في تبادل ل​إطلاق النار​ مع قوات ​الشرطة المصرية​ أثناء مداهمة في مدينة 6 أكتوبر"، موضحةً أنّ "العناصر كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليّات الإرهابية خلال الفترة المقبلة".

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