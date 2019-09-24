ريابكوف: نيكولاس مادورو سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، أن "الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية ​موسكو​"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي مع نظيره الفنزويلي غدا الأربعاء ويعقدان جلسة مباحثات".

وكان قد أعلن مادورو أمس الاثنين أنه خلال ساعات سينطلق في زيارة رسمية إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي.