الكرملين: رفض منح تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي لنيويورك يتطلب ردا صارما

أكدت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن "رفض منح تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي إلى ​نيويورك​ يتطلب ردا صارما من ​موسكو​ و​الأمم المتحدة​". وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد اعلن أن "موسكو استدعت نائب السفير الأميركي على خلفية عدم إصدار تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي لحضور جلسة الأمم المتحدة".

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